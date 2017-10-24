В ОДКБ заявили об активизации ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рабочая группа при Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) на заседании констатировала активизацию террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане и растущую угрозу экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности организации, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Уточняется, что 24 октября в Москве состоялось заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Ары Бадаляна, национальных координаторов по Афганистану и постпредов государств ОДКБ под председательством заместителя национального координатора Белоруссии по Афганистану Константина Бурака.

"Обсуждены вопросы, связанные с военно-политической и гуманитарной ситуацией в Исламской Республике Афганистан, угрозами безопасности государств-членов ОДКБ, исходящими с территории этой страны. Констатированы активизация деятельности ИГИЛ* и других террористических организаций на территории ИРА, тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.