В ОДКБ заявили об активизации ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рабочая группа при Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) на заседании констатировала активизацию террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане и растущую угрозу экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности организации, сообщает пресс-служба ОДКБ.
"Обсуждены вопросы, связанные с военно-политической и гуманитарной ситуацией в Исламской Республике Афганистан, угрозами безопасности государств-членов ОДКБ, исходящими с территории этой страны. Констатированы активизация деятельности ИГИЛ* и других террористических организаций на территории ИРА, тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.