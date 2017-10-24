Немецкий депутат обвинил Меркель в появлении правых в бундестаге

БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Парламентский управляющий фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Карстен Шнайдер заявил, что стиль политики канцлера Германии Ангелы Меркель — одна из причин появления правой "Альтернативы для Германии" в немецком бундестаге.

"Ваш стиль политики, госпожа Меркель, — одна из причин тому, что сегодня в бундестаге оказалась правопопулистская партия", — сказал Шнайдер, выступая на первом заседании бундестага 19-го созыва.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге. К росту рейтинга партии привела критика курса Меркель в миграционной политике.