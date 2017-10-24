Во Франции на стоянке компании за ночь сгорели более 20 машин

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестные в ночь на вторник сожгли более 20 автомобилей на парковке у подразделения французской энергетической компании Enedis в Лиможе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Enedis уже обратилась в полицию в связи с инцидентом.
В компании отмечают, что от действий хулиганов "пострадают, в первую очередь, жители Лиможа и окрестностей", поскольку "сгоревшие автомобили использовались для устранения неполадок и подключения клиентов в круглосуточном режиме".
Компания Enedis обеспечивает обслуживание 95% электросетей на территории материковой Франции.