Во Франции на стоянке компании за ночь сгорели более 20 машин

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестные в ночь на вторник сожгли более 20 автомобилей на парковке у подразделения французской энергетической компании Enedis в Лиможе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сегодня ночью 21 машина Enedis сгорела на стоянке у подразделения компании в Лиможе. Нескольким дверям здания также был нанесен ущерб — на них остались надписи, связанные с новым электросчетиком Linky", — рассказали в компании.

Enedis уже обратилась в полицию в связи с инцидентом.

В компании отмечают, что от действий хулиганов "пострадают, в первую очередь, жители Лиможа и окрестностей", поскольку "сгоревшие автомобили использовались для устранения неполадок и подключения клиентов в круглосуточном режиме".

Компания Enedis обеспечивает обслуживание 95% электросетей на территории материковой Франции.