Москва ответит США на вывоз архива из генконсульства, заявил Железняк

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия, соблюдая все законы, ответит США на несанкционированный доступ представителей американских властей к дипломатическому архиву генконсульства РФ в Сан-Франциско, заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"США заигрались в развязанную ими антироссийскую истерию, позволяя себе неприемлемые для цивилизованного государства нарушения дипломатических норм международного права… Убежден, что наша страна адекватно, соблюдая все необходимые законны и процедуры, ответит на провокационные и противоправные действия Вашингтона", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.
"На этом, мягко говоря, не дружественном фоне Россия как ответственная держава не прекращает прилагать усилия по прекращению конфронтации между нашими странами… Но американские власти продолжают проявлять политический эгоизм, пренебрегая не только коллективной ответственностью за судьбы мира, но и откровенно попирая основополагающие нормы международного права, за которые так ратуют на словах", — заявил Железняк.