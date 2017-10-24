Москва ответит США на вывоз архива из генконсульства, заявил Железняк

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия, соблюдая все законы, ответит США на несанкционированный доступ представителей американских властей к дипломатическому архиву генконсульства РФ в Сан-Франциско, заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее посольство РФ сообщило, что власти США в нарушение международных норм самостоятельно передали российскому посольству в Вашингтоне архив закрытого ими генконсульства в Сан-Франциско, не позволив сделать это дипломатам.

"США заигрались в развязанную ими антироссийскую истерию, позволяя себе неприемлемые для цивилизованного государства нарушения дипломатических норм международного права… Убежден, что наша страна адекватно, соблюдая все необходимые законны и процедуры, ответит на провокационные и противоправные действия Вашингтона", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.

Депутат считает, что международные правозащитные организации и дипломатическое сообщество "не должны оставлять без внимания преступления властей США в отношении России и российского дипломатического имущества".

"На этом, мягко говоря, не дружественном фоне Россия как ответственная держава не прекращает прилагать усилия по прекращению конфронтации между нашими странами… Но американские власти продолжают проявлять политический эгоизм, пренебрегая не только коллективной ответственностью за судьбы мира, но и откровенно попирая основополагающие нормы международного права, за которые так ратуют на словах", — заявил Железняк.