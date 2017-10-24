США направят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США планируют в ноябре перебросить на авиационную базу в Японии 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 военнослужащих в рамках ротации, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Тихоокеанского командования США (USPACOM).

"Приблизительно 300 служащих ВВС США и 12 самолетов F-35A Lightning II с авиабазы "Хилл" в штате Юта, 34 истребительной эскадрильи, готовы к дисклокации на авиабазе Кадена, Япония, в рамках шестимесячной ротации. Воздушные суда и обеспечивающий полеты личный состав, как ожидается, прибудут в Кадену в начале ноября", — сообщает командование.

В январе США перебросили истребитель-невидимку F-35 в Японию на военную базу в Ивакуни (префектура Ямагути), положив начала размещению этих самолетов за пределами американской территории. По данным агентства Киодо, планы США включали размещение на военной базе в Ивакуни 16 истребителей F-35, начиная с января 2017 года. Они призваны заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.

Как сообщалось ранее, власти города Ивакуни одобрили размещение на расположенной там американской военной базе истребителей F-35 в декабре 2016 года на заседании городского совета. Рассмотрение этого вопроса откладывалось из-за аварии в начале декабря американского истребителя F/A-18, приписанного к базе Ивакуни. Пилот самолета, как сообщалось ранее, погиб.