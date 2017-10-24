Россия обеспокоена ростом угроз в Юго-Восточной Азии, заявил Шойгу

КЛАРК (Филиппины), 24 окт – РИА Новости. Россия обеспокоена ростом террористических угроз в Юго-Восточной Азии в контексте перемещения боевиков "Исламского государства"*, выдавливаемых из Сирии и Ирака, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Обеспокоены ростом террористических угроз в Юго-Восточной Азии, прежде всего в контексте перемещения иностранных террористов-боевиков ИГИЛ*, выдавливаемых из Сирии и Ирака. На верность ИГИЛ* уже присягнули 34 террористические организации во всем мире, включая ряд группировок в Юго-Восточной Азии", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров на Филиппинах.

При этом он отметил, что "все чаще выявляются денежные потоки, поступающие в страны Азиатско-Тихоокеанского региона для поддержки местных террористических ячеек и проведения терактов".

"Сегодня наша задача состоит в том, чтобы совместными усилиями международного сообщества окончательно уничтожить потенциал террористического интернационала, прежде всего ИГИЛ*", — добавил Шойгу.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.