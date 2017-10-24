Россия решительно осуждает ракетно-ядерные испытания КНДР, заявил Шойгу

КЛАРК (остров Лусон, провинция Пампанга, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Россия решительно осуждает ракетно-ядерные испытания Северной Кореей и выступает против провоцирующей КНДР чрезмерной военной активности ряда стран региона, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Вызывает серьёзную озабоченность рост напряжённости на Корейском полуострове. Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").

"Убеждены, что прочным фундаментом для развития политико-дипломатических механизмов корейского урегулирования может стать дорожная карта, разработанная на основе российских и китайских инициатив", — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "важно сохранять открытую возможность для диалога с Пхеньяном по линии Регионального форума АСЕАН по безопасности".