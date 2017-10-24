Личный юрист Трампа встретится с членами комитетов по разведке конгресса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Личный юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн планирует на этой неделе лично встретиться с представителями комитетов по разведке сената и палаты представителей конгресса США в рамках расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Коэн встретится с представителями комитета по разведке палаты представителей во вторник, а с представителями сенатского комитета — в среду.

Ранее в сентябре комитет по разведке сената США отменил запланированные слушания, в ходе которых Коэн должен был дать показания. Это произошло после того, как Коэн опубликовал заявление, с которым собирался выступить в сенате. В документе он отрицает свою причастность к так называемому "вмешательству РФ" в американские выборы 2016 года.

В конце августа газета New York Times сообщила, что Коэн предоставил конгрессу США подробные объяснения по каждому пункту обвинения о якобы имевшихся у него связях с российскими властями.

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о строительстве в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания президента США. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему юрист решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу.

В Кремле заявили, что получили электронное письмо юрисконсульта президента США, но главе российского государства о нем не докладывали и отвечать не собираются.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.