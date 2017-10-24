Родственники моряков российского судна в ОАЭ просят помочь в репатриации

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Родственники членов экипажа российского теплохода "Каролина Винд", по их словам, брошенного судовладельцем "Находка Портбункер" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), подали заявление в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией моряков, сообщает Российский профсоюз моряков (РПСМ).

По данным РПСМ, "Каролина Винд", как и другой теплоход компании – "Кристал Норд", не может выйти из Персидского залива в связи окончанием срока действия судовых документов. Проблемы на судне были и с выплатой заработной платы: кто-то из моряков не получал ее с января, а кто-то с июля 2017 года, сообщает профсоюз.

"Руководство компании в связи с банкротством устранилось от решения проблемы и заявило, что у них нет средств на содержание и репатриацию экипажа. Между тем страховок, обеспечивающих финансовые гарантии судовладельца перед моряками в случае репатриации и задержки зарплаты, на борту тоже не оказалось", – говорит председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

В заявлении, направленном в прокуратуру, сообщается, что у многих моряков уже закончилось действие индивидуальных контрактов, а замены до сих пор нет. На судне отсутствует связь с берегом, заявки по снабжению не выполняются. Долгое время членам экипажа приходилось жить без кондиционера при температуре +40 градусов.

По словам Суханова, моряки попали в очень сложную ситуацию, и они ждут помощи российских властей. Профсоюз также постарается им помочь, отмечается в сообщении РПСМ.