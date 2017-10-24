Пентагон не видит необходимости в дополнительных войсках в Африке

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Пентагон пока не видит необходимости в размещении дополнительного контингента американских войск в Африке, заявил в понедельник глава комитета начальников штабов ВС США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд.
"Я думаю, пока преждевременно говорить о количественном изменении воинского контингента", — сказал Данфорд, добавив, что Пентагон "пристально следит за событиями".
По его словам, "Африка является одним из регионов, где террористическая группировка "Исламское государство"* хочет установить свое присутствие". "Мы знаем, как для боевиков важна Ливия, как важен Синай и Восточная Африка", — подчеркнул глава КНШ.
Данфорд также отметил готовность военных дать необходимые рекомендации министру обороны США Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу по поводу численности войск.
"На данный момент я бы не стал говорить, что это произойдет завтра", — добавил глава КНШ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.