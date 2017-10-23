Косачев считает реальным добиться возвращения дипсобственности в США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает реальными шансы добиться возвращения российской дипломатической собственности в США через суд и отмечает необходимость проверки американской судебной системы на прочность.

"Такая работа уже идет. Наши МИД и Минюст готовят иски в американский суд, причем с привлечением американских же юристов. Это важно для того, чтобы иски не были отклонены из-за каких-то формальных недочетов", — заявил политик в интервью "АиФ".

"Мы должны проверить судебную систему США на прочность: не скатится ли она из правового поля в политическое, начав прикрывать очевидно неправовые действия американской администрации", — добавил Косачев.

По его словам, если решение будет вынесено не в нашу пользу, надо будет обращаться в международные инстанции. "Но здесь, к сожалению, могут возникнуть проблемы. Американцы всеми способами защищают себя от юрисдикции любых международных судов. У них действует абсолютный приоритет национального законодательства. Именно поэтому нам надо попытаться восстановить справедливость через американскую судебную систему", — подчеркнул законодатель.

Тем более что рассматривается вопрос о собственности, а уважение к чужой собственности до сих пор в США было одним из ключевых принципов их государства, указал Косачев.

На вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с США Косачев ответил: "Я против этого. Еще раз повторю: там, где возможно, надо отвечать зеркально. Выравнивать условия работы дипломатов, СМИ — если нам их ухудшают, мы отвечаем тем же".

В экономике, правда, зеркальности не получится: надо всегда помнить о том, что своими ответными действиями мы не должны повредить отечественным производителям, которые заинтересованы в сотрудничестве с США, заметил Косачев. "Надо находить такие сферы, где наши ответные действия не имеют обратного эффекта для интересов национальной экономики", — заключил сенатор.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Глава Минюста РФ Александр Коновалов отмечал, что представлять интересы Москвы в судах США будет компания White and Case, которая ранее осуществляла юридическую поддержку в тяжбах с акционерами "ЮКОСа".