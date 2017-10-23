В штате Нью-Йорк начали расследование в отношении компании Вайнштейна

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Бюро по гражданским правам прокуратуры в понедельник направило компании Weinstein Co. повестку, требуя предоставить бюро перечень внутренних документов организации, включая личные дела сотрудников, требования для приема на работу и данные о повышениях и увольнениях. Также прокуратура потребовала официальные и неофициальные заявления о сексуальных домогательствах или дискриминации по возрастному и половому признаку и информацию о том, как эти жалобы обрабатывались.

"Если в компании распространены сексуальные домогательства или дискриминация, мы хотим знать", — приводит издание слова Шнайдермана.

Помимо прочего, Шнайдерман запрашивает у компании документы о восьми делах, связанных с обвинениями Вайнштейна, которые завершились мировыми соглашениями. Прокуратура также выяснит, следует ли оштрафовать компанию за какие-либо случаи противоправного поведения.