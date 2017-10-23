Переговоры по Brexit существенно продвинутся после декабря, считает Мэй

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС могут существенно продвинуться после декабря, считает британский премьер Тереза Мэй.

Переговоры начались летом, уже прошли четыре их раунда, однако сторонам — Великобритании и Евросоюзу — не удалось добиться значительного прогресса, несмотря на то, что Лондон частично смягчил позицию по Brexit и подготовил несколько инициатив по сохранению тесного сотрудничества с ЕС в будущем.

"У меня есть некая доля уверенности, что стороны придут к некому пункту (консенсусу) в декабре, и потом будет возможно двигаться вперед. Я уверена, что окончательное соглашение (об условиях Brexit) будет согласовано… Мы его еще не согласовали, но это произойдет. Британия останется надежным и ответственным партнером Европы даже когда покинет ЕС в марте 2019 года", — сказала Мэй, выступая в парламенте в понедельник.

По ее словам, правительство готово к любому сценарию Brexit, однако намерено сделать все, чтобы процесс прошел как можно мягче, а стороны продолжили тесное сотрудничество во всех сферах.