Переговоры по Brexit существенно продвинутся после декабря, считает Мэй

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС могут существенно продвинуться после декабря, считает британский премьер Тереза Мэй.
"У меня есть некая доля уверенности, что стороны придут к некому пункту (консенсусу) в декабре, и потом будет возможно двигаться вперед. Я уверена, что окончательное соглашение (об условиях Brexit) будет согласовано… Мы его еще не согласовали, но это произойдет. Британия останется надежным и ответственным партнером Европы даже когда покинет ЕС в марте 2019 года", — сказала Мэй, выступая в парламенте в понедельник.
По ее словам, правительство готово к любому сценарию Brexit, однако намерено сделать все, чтобы процесс прошел как можно мягче, а стороны продолжили тесное сотрудничество во всех сферах.