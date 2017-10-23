СБУ запретила на три года въезд на Украину соратнику Саакашвили

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну соратнику бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Кобе Накопия, передает в понедельник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на ведомство.

Ранее бизнесмен, депутат грузинского парламента Накопия заявил, что по прилету в киевский аэропорт "Борисполь" пограничники вручили ему документ о запрете въезда на территорию Украины без объяснения причин.

"Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка принято решение о запрете на въезд на Украину указанному в запросе гражданину Грузии сроком на три года", — говорится в ответе СБУ за запрос издания.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на замглавы пограничной службы Украины Василия Серватюка сообщило, что ведомство запретило въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", где Саакашвили незаконно пересек государственную границу.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.