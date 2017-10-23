Трамп заявил, что его не вызывали на допрос со спецпрокурором Мюллером

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его никто не просил принять участие в беседе со спецпрокурором Робертом Мюллером по расследованию "российского дела".

"Никто не просил меня сделать это", — заявил сам американский лидер в интервью телеканалу Fox Business , когда его спросили о том, будет ли он отвечать на вопросы Мюллера.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.