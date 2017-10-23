Трамп поздравил японского премьера с "большой победой" на выборах

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону премьер-министра Японии Синдзо Абэ с "большой победой" на выборах в нижнюю палату парламента, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент прошлым вечером провел прекрасный телефонный разговор с премьер-министром Абэ, чтобы поздравить его с большой победой его партии в выборах", — сообщил чиновник.

В понедельник стало известно, что правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто в Японии одерживает уверенную победу на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента, получив 313 из 465 депутатских мандатов.