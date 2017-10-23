Британия направила в Сирию и Ирак бригады военных медиков

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направила в Сирию и Ирак дополнительные бригады военных медиков и продлила на шесть месяцев срок пребывания в регионе военных инженеров, заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

"Британские военные продолжат обучение…, они заняты в обеспечении безопасности персонала баз коалиции. Также Британия развернула (в регионе) дополнительные бригады военных медиков и продлила на шесть месяцев сроки командировки военных инженеров", — сказал Фэллон, отвечая на вопросы в ходе интернет-брифинга в понедельник.

По его словам, Британия продолжит участие в коалиционной операции против ИГ* до полного ее уничтожения.

"Наши ВВС продолжат наносить удары по террористам до тех пор, пока они не будут уничтожены в Ираке и Сирии. А те, кто отправляется воевать в рядах ИГ*, совершают преступление. Мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что такие люди при возвращении не будут представлять угрозы", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России