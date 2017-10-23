Немецкий посол оценил итоги выборов президента в Киргизии

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев создал важный прецедент в Центральной Азии, обеспечив мирную передачу власти, заявил в понедельник во время встречи с главой киргизского государства посол ФРГ в Бишкеке Петер Шольц.
"Вам удалось очень серьезно стабилизировать ситуацию, установить мир. Вы обеспечили проведение демократических выборов нового президента страны и мирную передачу власти, создав важный прецедент в регионе", — заявил дипредставитель Германии.
Атамбаев отметил, что за последние годы Киргизии и Германии "удалось добиться установления по-настоящему партнерских и дружеских отношений". "Киргизстан рассматривает Германию как одного из ключевых партнеров в сотрудничестве с Европейским союзом" — отметил Атамбаев.
Выборы главы Киргизии прошли с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Списки избирателей были составлены на основе биометрических данных населения.
Международные наблюдатели в том числе представители ОБСЕ и Совета Европы в своем предварительно отчете признали выборы открытыми и конкурентными.