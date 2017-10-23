Немецкий посол оценил итоги выборов президента в Киргизии

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев создал важный прецедент в Центральной Азии, обеспечив мирную передачу власти, заявил в понедельник во время встречи с главой киргизского государства посол ФРГ в Бишкеке Петер Шольц.

Выборы нового президента Киргизии прошли в воскресенье 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), победил в первом туре своего основного конкурента представителя оппозиции Омурбека Бабанова, набрав 54,7% голосов. Всего в выборах приняли участие около 55% избирателей.

"Вам удалось очень серьезно стабилизировать ситуацию, установить мир. Вы обеспечили проведение демократических выборов нового президента страны и мирную передачу власти, создав важный прецедент в регионе", — заявил дипредставитель Германии.

Атамбаев отметил, что за последние годы Киргизии и Германии "удалось добиться установления по-настоящему партнерских и дружеских отношений". "Киргизстан рассматривает Германию как одного из ключевых партнеров в сотрудничестве с Европейским союзом" — отметил Атамбаев.

Выборы главы Киргизии прошли с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Списки избирателей были составлены на основе биометрических данных населения.

Международные наблюдатели в том числе представители ОБСЕ и Совета Европы в своем предварительно отчете признали выборы открытыми и конкурентными.