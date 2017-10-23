В Боснии и Герцеговине задержали подозреваемого в терроризме россиянина

БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. Гражданин РФ с инициалами М.И. был задержан в воскресенье в Боснии и Герцеговине (БиГ) и помещен в миграционный центр в ожидании депортации по подозрению в связях с терроризмом, сообщило информагентство СРНА.

По данным агентства, в отношении гражданина России принято решение о депортации из страны и запрете въезда в БиГ сроком на пять лет.

Согласно информации эксперта, специалиста по терроризму Джевада Галияшевича, на которого ссылается СМИ, задержанный оказался под стражей в Боснии уже во второй раз.

"Сорокачетырехлетний Магомед Исхаков из Дагестана был по ордеру Интерпола, выданного РФ, задержан еще в апреле текущего года в аэропорту Сараево и с тех пор откладывалась его выдача России. Повторно его арестовала пограничная полиция БиГ в Биелине при попытке бегства, произошедшей по упущению службы по делам иностранцев БиГ", — цитирует агентство эксперта по терроризму.

Галияшевич добавил, что Исхаков, по его информации, приехал в апреле из зоны боевых действий в Сирии и пытался остаться в БиГ "по соображениям безопасности".

Ранее служба по делам иностранцев БиГ сообщила о задержании, не указывая имени задержанного, и указала, что данное лицо представляет угрозу для национальной безопасности БиГ.