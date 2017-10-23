В Монголии погибли десять альпинистов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спасатели в Монголии обнаружили тела десяти пропавших на горе Отгонтэнгэр альпинистов в понедельник, ведутся поиски еще семи членов группы, сообщает агентство Монцамэ.
Поисковую операцию начали лишь в 06.00 понедельника по местному времени (12.00 мск) из-за ограниченной видимости.
"В результате поисковой работы 23 октября на высоте 3200-3450 метров спасатели обнаружили тела десяти пропавших альпинистов. В настоящее время продолжается поисковая работа оставшихся членов группы альпинистов", — сообщает агентство.
Гражданство альпинистов не сообщается.
Восхождение на вершину данной горы запрещено с 2015 года приказом министра окружающей среды и туризма, сообщает агентство.
Поисковую операцию сейчас ведут более 100 человек под руководством вице-премьера страны, участвуют также два вертолета и другая техника.