Восемь партий могут пройти в Верховную раду Украины, показал опрос

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Восемь партий пройдут в Верховную раду Украины в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, следует из результатов исследования социологической службы Центра Разумкова, которые опубликованы на сайте центра в понедельник.

Очередные выборы в Раду запланированы на осень 2019 года.

На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, 13,6% респондентов ответили, что отдали бы свой голос за партию "Блок Петра Порошенко", 10% — партию "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, 8,9% — партию "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 8,6% — "Оппозиционный блок", 6,8% — партию "За жизнь" депутата Вадима Рабиновича, 6,5% — "Радикальную партию" Олега Ляшко и 5,9% — партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.

Кроме этого, имеет шансы попасть в парламент объединение националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". В случае создания такого объединения за него готовы отдать голоса 4,2% опрошенных.

Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей.

Опрос был проведен с 6 по 11 октября, в нем приняли участие 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.