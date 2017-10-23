Второй участник смертельного ДТП в Харькове находится в больнице

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Второй участник ДТП в Харькове с пятью погибшими, водитель Volkswagen Геннадий Дронов, проходит стационарное лечение, после выздоровления готов сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Перепелица.
"Есть уголовное производство, есть следователи, которые собирают доказательства, на основании которых будут приняты определенные процессуальные решения. Мы же ни от кого не прячемся, мы готовы предоставить свои показания. Сейчас, конечно, немножко необходимо подлечиться, чтобы он смог, все же, принять участие и в следственных экспериментах, и во всех других следственных действиях, которые будут необходимы", — заявил Перепелица в понедельник в эфире украинского телеканала "Прямой".
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus двадцатилетней студентке Елене Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.