Второй участник смертельного ДТП в Харькове находится в больнице

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Второй участник ДТП в Харькове с пятью погибшими, водитель Volkswagen Геннадий Дронов, проходит стационарное лечение, после выздоровления готов сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Перепелица.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей Volkswagen и Lexus, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Начальник главного управления национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что правоохранители назначили ряд экспертиз по делу о ДТП c пятью погибшими, в результате которых может быть изменен процессуальный статус второго участника аварии, который управлял Volkswagen. По информации полиции, пока он проходит по делу как свидетель.

"Есть уголовное производство, есть следователи, которые собирают доказательства, на основании которых будут приняты определенные процессуальные решения. Мы же ни от кого не прячемся, мы готовы предоставить свои показания. Сейчас, конечно, немножко необходимо подлечиться, чтобы он смог, все же, принять участие и в следственных экспериментах, и во всех других следственных действиях, которые будут необходимы", — заявил Перепелица в понедельник в эфире украинского телеканала "Прямой".

Адвокат также сказал, что Дронов выезжал на перекресток на зеленый свет. Вместе с тем, адвокат сообщил, что его подзащитный проходил тест на содержание в организме алкоголя дважды, однако о результатах теста он не сообщил.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus двадцатилетней студентке Елене Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.