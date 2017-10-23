Кембридж запретил студентам стажировки в Палестине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Один из старейших в Великобритании Кембриджский университет ввел запрет на стажировки в Палестинской автономии из-за угрозы депортации британских студентов со стороны израильских властей, пишет газета Evening Standard.

Студенты Кембриджа, изучающие арабский язык, в связи с нестабильной ситуацией во многих странах арабского мира имели возможность отправиться на стажировку лишь в Египет, Иордан и Палестину. Добраться до палестинских университетов студенты могли через Израиль или могли совершить перелет в Иорданию, но затем должны были пересечь границу, контролируемую израильскими службами.

После того, как группе студентов пришлось столкнуться с многочасовыми допросами при въезде или продлении визы на территории Израиля, которые в ряде случаев закончились депортацией, руководство университета приняло решение отказаться от программы стажировок в Палестине.

"При том, что мы не запрещаем самостоятельный туризм и учебу на территории Палестины, студенты в настоящее время не могут провести свою годичную стажировку на Западном берегу в связи с недавними сложностями, с которыми столкнулись студенты при продлении виз израильскими властями", — заявил представитель Кембриджского университета.

Он назвал этот шаг "прискорбным", отметив однако, что обеспечение прохождения студентами стажировок — первоочередная обязанность университета.