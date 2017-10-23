Трамп заявил, что в беседе с вдовой погибшего солдата вспомнил его имя

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "учтивый" разговор с вдовой погибшего в Нигере американского военнослужащего и на этот раз смог вспомнить его имя.

"Я провел очень учтивый разговор с вдовой сержанта Дэвида Джонсона и произнес его имя с самого начала без запинки", — написал Трамп в Twitter

Ранее член палаты представителей США Фредерика Уилсон заявила, что Трамп сказал вдове погибшего в Нигере американского военного Дэвида Джонсона, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Эти слова показались ей неуместными и "бесчувственными", поскольку у жены погибшего солдата остались двое детей и она ожидает третьего ребенка. Американский президент обвинил Уилсон во лжи.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2017 г.

Кроме того, вдова погибшего заявила, что Трамп в разговоре не мог вспомнить имя его мужа.

Двадцатипятилетний сержант ВС США Дэвид Джонсон погиб в результате обстрела в Нигере 4 октября вместе с еще тремя американскими военнослужащими. О потерях ранее сообщило африканское командование вооруженных сил США. Уилсон организовала кампанию по сбору средств для детей погибшего сержанта, у которого осталась беременная жена и двое детей — двух и шести лет.

Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.