В Испании начался суд над обвиняемым в убийстве украинки и ее подруги

МАДРИД, 23 окт — РИА Новости. Судебный процесс по делу о жестоком убийстве двух женщин, в том числе эмигрантки из Украины, начался в Испании, сообщает агентство Europa Press.

Марина Окаринська, прожившая к тому моменту в Испании более десяти лет, и ее подруга Лаура дель Ойо пропали в городе Куэнка (автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча) 6 августа 2015 году после того, как отправились к бывшему молодому человеку Марины по имени Серхио Морате, чтобы забрать вещи.

Тела женщин были найдены через неделю в устье реки. Морате был объявлен в международный розыск и задержан в румынском городе Лугож, куда доехал из Испании на автомобиле.

Прокуратура требует приговорить подозреваемого к 48 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 540 тысяч евро.

Сам Морате отказался отвечать на вопросы в суде. Его адвокат заявил на заседании о невиновности обвиняемого, добавив, что между Серхио и Мариной, несмотря на расставание, сохранялись хорошие и сердечные отношения.

Как заявила сторона защиты, Серхио был убежден, что "расставание пары было временное", он якобы не знал, что Марина несколько месяцев назад вышла замуж. Поездку в Румынию адвокат объяснил тем, что Серхио отправился на крестины ребенка своего друга.

Окаринська рассталась с Морате в начале 2015 года, а в июле вышла замуж за своего соотечественника, причем свадьба проходила на Украине. Марина приехала в Испанию на месяц, чтобы забрать вещи, попрощаться со знакомыми, и собиралась вернуться на родину. Информацию о свадьбе Марина тщательно скрывала от знакомых в Испании, однако фотографии с торжества оказались в социальных сетях.

Ранее Морате обвинялся в совершении преступления в отношении другой своей бывшей подруги, которую он некоторое время удерживал в заложниках.

Вердикт о виновности подсудимого вынесет суд присяжных. Родственники погибших девушек просят не затягивать процесс и огласить вердикт как можно скорее.