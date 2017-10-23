В Испании начался суд над обвиняемым в убийстве украинки и ее подруги

МАДРИД, 23 окт — РИА Новости. Судебный процесс по делу о жестоком убийстве двух женщин, в том числе эмигрантки из Украины, начался в Испании, сообщает агентство Europa Press.
Тела женщин были найдены через неделю в устье реки. Морате был объявлен в международный розыск и задержан в румынском городе Лугож, куда доехал из Испании на автомобиле.
Прокуратура требует приговорить подозреваемого к 48 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 540 тысяч евро.
Сам Морате отказался отвечать на вопросы в суде. Его адвокат заявил на заседании о невиновности обвиняемого, добавив, что между Серхио и Мариной, несмотря на расставание, сохранялись хорошие и сердечные отношения.
Как заявила сторона защиты, Серхио был убежден, что "расставание пары было временное", он якобы не знал, что Марина несколько месяцев назад вышла замуж. Поездку в Румынию адвокат объяснил тем, что Серхио отправился на крестины ребенка своего друга.
Ранее Морате обвинялся в совершении преступления в отношении другой своей бывшей подруги, которую он некоторое время удерживал в заложниках.
Вердикт о виновности подсудимого вынесет суд присяжных. Родственники погибших девушек просят не затягивать процесс и огласить вердикт как можно скорее.