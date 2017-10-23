Адвокат Полански отверг новые обвинения в домогательствах в адрес режиссера

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Адвокат режиссера Романа Полански заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми в адрес его клиента выступила еще одна женщина, не соответствуют действительности.
"Роман Полански официально отвергает обвинения госпожи Барнард, касающиеся фактов 1975 года. Единственные факты, которые ему можно вменить в вину, связаны с делом Саманты Геймер, и он признался в них во время первого допроса 40 лет назад", — говорится в коммюнике адвоката Эрве Темима.
Темим напомнил, что сама Гейзер простила Полански и попросила закрыть дело против него.
"Он отвергает все остальные обвинения, как не имеющие основания", — добавил юрист.
Помимо Барнард с аналогичными обвинениями против Полански выступили еще несколько женщин. Одна из них 61-летняя Рената Лэнгер в сентябре обратилась с жалобой в швейцарскую полицию. Жительница Швейцарии утверждает, что Полански изнасиловал ее в 1972 году.
Официально Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.