Огонь на свалке возле аэропорта "Борисполь" под Киевом потушен

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Спасатели потушили огонь на свалке под Киевом возле международного аэропорта "Борисполь", сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в ведомстве сообщили, что в понедельник утром произошел пожар на несанкционированной свалке в городе Борисполь, возле аэропорта. Горел мусор на площади 600 квадратных метров.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС, пожар был ликвидирован в 15.00 (совпадает с мск).

На месте работают 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.