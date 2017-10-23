Депутат Рады отверг обвинения в получении денег за организацию митингов

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, который является соорганизатором акции протеста у здания украинского парламента, назвал ложью заявление украинских властей о том, что бывший депутат Рады Владимир Олейник финансировал палаточный городок в Киеве.

Ранее в понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег.

Деревянко в комментарии украинскому телеканалу NewsOne заявил, что Олейник связан с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, который в свою очередь, как утверждает депутат, является "другом и партером Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ред.), а также остается партнером Януковича (экс-главы государства Виктора Януковича – ред.)".

"Сейчас это все абсолютно одна шайка-лейка, начиная с Януковича, Порошенко, Олейника, Авакова, если он эту всю ложь распространяет", — заявил Деревянко.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.