Меркель поздравила премьера Японии с победой на выборах

БЕРЛИН, 23 окт — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила премьер-министра Японии Синдзо Абэ с победой на выборах в нижнюю палату парламента, сообщила пресс-служба правительства Германии.

В понедельник стало известно, что правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто в Японии одерживает уверенную победу на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента, получив 313 из 465 депутатских мандатов.

"Ввиду больших внешнеполитических вызовов в вашем регионе сильная и стабильная Япония является важным партнером Германии в Азии. Германия и Япония продолжат доверительное сотрудничество ради стабильного и основывающегося на правилах миропорядка и ускорят интенсивный обмен между обеими странами", — заявила Меркель.

Она также пожелала Абэ "сил и успехов при выполнении ваших ответственных задач".