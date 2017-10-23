В ESET рассказали о кибератаке на пользователей Mac

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET выявили кибератаку на пользователей операционной системы macOS. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что злоумышленники сумели взломать сайт компании-разработчика Eltima и распространяли версии мультимедиа-плеера Elmedia Player и торрент-клиента Folx, зараженные троянской программой OSX/Proton. После скачивания медиаплеера с сайта Eltima троян выводил на экран поддельное окно авторизации, чтобы получить права администратора. Троян OSX/Proton позволяет злоумышленникам красть информацию об операционной системе, список установленных приложений, сохраненные логины и пароли, номера криптовалютных кошельков и другие данные пользователей.

Специалисты ESET обнаружили проблему на сайте Eltima в минувший четверг, уточняется в сообщении, после чего в Eltima устранили угрозу.