В ООН рассчитывают на участие всех стран в работе ЮНЕСКО, заявил Кузнецов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ООН рассчитывают, что все страны будут принимать максимально возможное участие в работе ЮНЕСКО и других институтов Всемирной организации, чья деятельность нацелена на сохранение культурного наследия, заявил в понедельник директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

Ранее о решении выйти из ЮНЕСКО заявили США. Страна останется членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Постпред США при ООН Никки Хейли, отметив "благую цель" ЮНЕСКО, заявила о "крайней политизации" структуры. Вслед за Вашингтоном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ЮНЕСКО платформой для принятия "антиизраильских и антисемитских" решений, подтвердив намерение покинуть организацию вместе с США.

По словам Кузнецова, на сегодняшний день ЮНЕСКО является одним из ведущих специальных институтов системы ООН, который занимается вопросам культуры, образования, спорта, проблематикой молодежи.

"И для ООН, как и для всего человечества, успешная работа этого института принципиально важна", — заявил Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню ООН.

В этой связи, подчеркнул он, во Всемирной организации заинтересованы "в самом полнокровном, полном и деятельном участии всех стран… прежде всего, крупных".

"В ООН рассчитывают на то, что ЮНЕСКО доказывает и будет доказывать, что те программы, которые осуществляет организация в разных направлениях – и сохранение всемирного наследия, и сохранение культурного достояния – все это нужно, прежде всего, самим странам. Людям, которые проживают в этих странах, а не только правительствам. В данном контексте мы рассчитываем, что и правительства, и гражданское общество, и люди действительно будут активными участниками работы как ЮНЕСКО, так и других организаций, чья деятельность направлена на то, чтобы сделать жизнь на нашей планете лучше", — подчеркнул Кузнецов.

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