Белград приветствовал результаты сербов на выборах в Косово

БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что результат партии "Сербский список" на муниципальных выборах в Косово и Метохии (КиМ), где они победили во всех населенных сербами районах, является огромным успехом, сообщила канцелярия по КиМ в правительстве Сербии.

В воскресенье жители самопровозглашенной республики Косово выбирали градоначальников и депутатов в местные представительные органы власти на 2,5 тысячи участков в 38 муниципалитетах края. К избирательным урнам пришли около 820 тысяч человек, что составило явку на уровне 43,68%. Волеизъявление прошло без серьезных происшествий.

Согласно предварительным итогам Государственной избирательной комиссии (ГИК) Косово по результатам обработки 99% бюллетеней во всех десяти муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, победило ориентированное на официальный Белград движение "Сербский список". Празднование состоялось в ночь на понедельник в северной, сербской части города Косовска-Митровица с шампанским, фейерверком и духовыми оркестрами.

"Хочу поздравить вас всех с огромным успехом и сказать, что наш народ в Косово и Метохии еще раз показал, что умеет бороться, когда тяжелее всего, когда на него давят извне всеми возможными способами", — обратился президент Александр Вучич к собравшимся по громкой связи телефона директора канцелярии по КиМ Марко Джурича.

Глава государства также поздравил Горана Ракича из "Сербского списка", который набрал, по предварительным данным, около 80% голосов и возглавит крупнейший населенный сербами город края. Вучич добавил, имея в виду другие сербские и несербские партии и движения, что "те, кто хотел нас разъединить и победить, не смогли этого сделать".

По предварительным данным косовского избиркома, в 18 населенных албанцами муниципалитетах возможен второй круг голосования, который намечен на 19 ноября.

Ориентированное на официальный Белград движение "Сербский список" на парламентских выборах в июне получило девять из 120 мест мандатов в парламенте самопровозглашенной республики Косово и три места в кабмине. Они поддержали коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) во главе с Рамушем Харадинаем, который стал премьером непризнанного государства.

В обмен сербы получили три министерских поста в правительстве самопровозглашенной республики: министра по делам местного самоуправления, министра по делам общин и возвращения и министра сельского хозяйства. Кроме того, один из лидеров "Сербского списка" Славко Симич, был избран заместителем председателя косовского парламента. Вучич тогда подчеркнул, что своим непростым выбором парламентарии из "Сербского списка" сделали значительное дело для своей страны и народа.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.