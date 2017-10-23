Белград приветствовал результаты сербов на выборах в Косово

БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что результат партии "Сербский список" на муниципальных выборах в Косово и Метохии (КиМ), где они победили во всех населенных сербами районах, является огромным успехом, сообщила канцелярия по КиМ в правительстве Сербии.
Согласно предварительным итогам Государственной избирательной комиссии (ГИК) Косово по результатам обработки 99% бюллетеней во всех десяти муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, победило ориентированное на официальный Белград движение "Сербский список". Празднование состоялось в ночь на понедельник в северной, сербской части города Косовска-Митровица с шампанским, фейерверком и духовыми оркестрами.
Глава государства также поздравил Горана Ракича из "Сербского списка", который набрал, по предварительным данным, около 80% голосов и возглавит крупнейший населенный сербами город края. Вучич добавил, имея в виду другие сербские и несербские партии и движения, что "те, кто хотел нас разъединить и победить, не смогли этого сделать".
По предварительным данным косовского избиркома, в 18 населенных албанцами муниципалитетах возможен второй круг голосования, который намечен на 19 ноября.
В обмен сербы получили три министерских поста в правительстве самопровозглашенной республики: министра по делам местного самоуправления, министра по делам общин и возвращения и министра сельского хозяйства. Кроме того, один из лидеров "Сербского списка" Славко Симич, был избран заместителем председателя косовского парламента. Вучич тогда подчеркнул, что своим непростым выбором парламентарии из "Сербского списка" сделали значительное дело для своей страны и народа.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.