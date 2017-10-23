Глава МВД Украины опроверг сообщения о своем давнем конфликте с Порошенко

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что у Авакова возник конфликт с Порошенко из-за того, что глава МВД якобы позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили незаконно пересечь украино-польскую границу. Конфликт якобы обострился после того, как участники акции протеста поставили возле здания Верховной рады палатки. Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между Порошенко и Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.

"На самом деле обсуждения (акции протеста – ред.), естественно, были. Но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские, если так можно сказать об отношениях министра и президента", — сказал Аваков в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Вместе с тем, глава украинского МВД рассказал, что обсуждения с президентом ситуации в стране не всегда проходят "гладко".

"У меня есть своя точка зрения по целому ряду вопросов… То, что высшие государственные деятели время от времени собираются и обсуждают актуальные вопросы, это нормально. Действительно, все обсуждения не происходят гладко, но они происходят в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого, что ах, они поругались и кинули друг в друга стакан воды, нету", — заявил Аваков в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Аваков на совещании у президента вступил в словесную перепалку с Михаилом Саакашвили, который в то время занимал пост губернатора Одесской области. В ходе спора Аваков бросил в Саакашвили стакан с водой, но не попал.

Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.