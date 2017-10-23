Глава МВД Украины опроверг сообщения о своем давнем конфликте с Порошенко

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.
"На самом деле обсуждения (акции протеста – ред.), естественно, были. Но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские, если так можно сказать об отношениях министра и президента", — сказал Аваков в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".
Вместе с тем, глава украинского МВД рассказал, что обсуждения с президентом ситуации в стране не всегда проходят "гладко".
"У меня есть своя точка зрения по целому ряду вопросов… То, что высшие государственные деятели время от времени собираются и обсуждают актуальные вопросы, это нормально. Действительно, все обсуждения не происходят гладко, но они происходят в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого, что ах, они поругались и кинули друг в друга стакан воды, нету", — заявил Аваков в эфире телеканала "112 Украина".
Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.