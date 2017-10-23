Необходимо не дать США развались ядерную сделку с Ираном, заявил Кисляк

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Необходимо предотвратить действия США по отношению к Совместному всеобъемлющему плану действий, которые могут привести к "развалу" сделки по ядерной программе Ирана, заявил в понедельник первый зампред международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о своем желании выйти из ядерной следки с Ираном. Он заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном.

"Сейчас самое главное — предотвратить дальнейшие шаги американцев, которые могут привести к фактическому развалу договоренности", — сказал Кисляк на заседании, посвященном обсуждению проекта обращения Совфеда к парламентам США, КНР, Франции, ФРГ, Великобритании и европарламента в связи с возникшей угрозой прекращения участия Вашингтона в соглашении по иранской ядерной программе.

"Для нас важно, чтобы она (договоренность "шестерки" и Ирана) продолжала работать",- подчеркнул Кисляк.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.