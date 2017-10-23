Багдад не просил Москву закрыть консульство в Курдистане, заявил Лавров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Ирака не просили Москву закрыть генконсульство России в иракском Курдистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается нашего дипломатического представительства в Эрбиле, то я сегодня видел репортаж Euronews, как они сами себя называют, самый объективный и беспристрастный канал в Европе, а может быть, и в мире, где было заявлено о том, что Россия отвергла требование Багдада закрыть свою дипломатическую миссию в Эрбиле. Я удивился и сегодня у господина министра, когда мы проводили переговоры, поинтересовался, так ли это. Господин министр заверил, что в данном случае объективный и беспристрастный канал Euronews попался на чью-то провокацию и пустил в эфир откровенную дезинформацию", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Ирака Ибрагимом аль Джаафари.

"Наше генеральное консульство в Эрбиле продолжает функционировать, как и генеральные консульства многих других стран", — добавил министр.