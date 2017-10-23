Лавров сообщил о планах России расширять свою деятельность в Ираке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Ирак Ибрагим аль-Джаафари во время встречи в Москве. 23 октября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Ирак Ибрагим аль-Джаафари во время встречи в Москве. 23 октября 2017

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские компании планируют расширять свою деятельность в Иракском Курдистане и в Ираке в целом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается экономического сотрудничества с Иракским Курдистаном, то наши компании в этом заинтересованы и планируют расширять свою деятельность и в Ираке в целом, и в Иракском Курдистане как составной части Ирака с особым статусом", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана в пятницу объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода в курдском регионе, доля российской компании может оставить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group — текущий оператор нефтепровода.

Кроме того, в среду "Роснефть" сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. Сумма платежей за вхождение в проект составит до 400 миллионов долларов. "Роснефть" планирует начать программу геологоразведочных работ и добычу в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года.