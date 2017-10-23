В Ираке удивились словам Тиллерсона об "иностранном" шиитском ополчении

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, охарактеризовавшего шиитское народное ополчение Ирака как "иностранное", вызывают удивление Багдада, сообщает пресс-служба премьера Ирака Хайдера аль-Абади со ссылкой на близкий к нему источник.
Шиитское военизированное ополчение (аль-Хашд аш-Шааби) является составной частью иракской армии наряду с федеральной полицией и силами антитеррора.
"Бойцы народного ополчения — это иракцы, граждане страны, пожертвовавшие жизнями ради защиты своей страны и народа. Они подчиняются иракским властям в соответствии с законодательством", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.
Согласно заявлению, на территории Ирака нет никаких иностранных бойцов, против ИГ* сражаются только граждане страны. Международная коалиция же присутствует в Ираке только для логистической поддержки с воздуха и тренировки иракской армии, уточнил источник.
*Террористическая группировка, запрещенная в России