В Ираке удивились словам Тиллерсона об "иностранном" шиитском ополчении

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, охарактеризовавшего шиитское народное ополчение Ирака как "иностранное", вызывают удивление Багдада, сообщает пресс-служба премьера Ирака Хайдера аль-Абади со ссылкой на близкий к нему источник.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье призвал иностранные вооруженные группировки, в частности, иранские, покинуть Ирак с приближением победы над террористической группировкой "Исламское государство"*.

Шиитское военизированное ополчение (аль-Хашд аш-Шааби) является составной частью иракской армии наряду с федеральной полицией и силами антитеррора.

"Бойцы народного ополчения — это иракцы, граждане страны, пожертвовавшие жизнями ради защиты своей страны и народа. Они подчиняются иракским властям в соответствии с законодательством", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.

"Ни одна сторона не имеет права вмешиваться во внутренние дела Ирака и решать, что следует делать иракцам", — заявил источник.

Согласно заявлению, на территории Ирака нет никаких иностранных бойцов, против ИГ* сражаются только граждане страны. Международная коалиция же присутствует в Ираке только для логистической поддержки с воздуха и тренировки иракской армии, уточнил источник.

*Террористическая группировка, запрещенная в России