В Совете Европы заявили о готовности к диалогу с Россией по ПАСЕ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Страсбург намерен продолжить диалог с российской стороной для выхода из тупика с ПАСЕ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

В понедельник газета " Известия " опубликовала статью, в которой со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия намерена заморозить свой взнос в ЕСПЧ.

Комментируя РИА Новости публикацию, Хольтген указал, что "генеральный секретарь (Совета Европы Турбьерн Ягланд) вернулся из серии конструктивных встреч в Москве". В пятницу Ягланд посетил российскую столицу, где провел встречи в Госдуме, Совете Федерации и МИД России.

"Сейчас не время для спекуляции", — сказал пресс-секретарь генсека Совета Европы.

"Мы продолжим диалог с целью поиска решения нынешнего тупика в ПАСЕ", — заключил Хольтген.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.