Аваков обвинил экс-депутата в финансировании палаточного городка у Рады

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего депутаты Верховной рады Владимира Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег.

"Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматомов", — написал глава МВД Украины в понедельник на своей странице в Facebook

Аваков в качестве подтверждения опубликовал видео из эфира радио "Говорит Москва", где гостем был Владимир Олейник. Он комментировал события, которые сейчас происходят в Киеве, и заявил, что у Рады стоит одна его палатка, которую он финансирует. "Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую. Там черкащане, они обратились ко мне, я их долго знаю. Есть затраты, связанные с содержанием, питанием, семьи поддержать и так далее. Я финансово поддерживаю, я об этом заявил публично", — сказал Олейник.

Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем, в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.

На утро понедельник у Рады остаются несколько десятков человек, ситуация там спокойная. Украинские власти считают, что целью организаторов данной акции была дестабилизация ситуации в стране.