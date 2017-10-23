Глава МИД Ирака назвал референдум в Курдистане неконституционным

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Референдум в Иракском Курдистане был неконституционным, у курдов нет права отделения от Ирака, заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль Джаафари на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел без одобрения Багдада 25 сентября, на нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов. Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.