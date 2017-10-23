Киев заявляет о блокировании ополченцами работы КПП "Золотое" в Донбассе

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляет, что ополченцы блокируют работу контрольного пункта пропуска "Золотое" в Донбассе.

В настоящее время между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска, он расположен в Станице Луганской. В минувшую пятницу телеканал "112 Украина" сообщил об открытии движения с подконтрольной Киеву территории в пункте пропуска в Золотом. В ЛНР заявили, что Киев в одностороннем порядке пытался открыть пропускной пункт, однако в этом районе пока нет необходимой инфраструктуры и не созданы условия в сфере безопасности.

"Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Золотое" вблизи города Попасная с 20 октября 2017 года начал свою работу в штатном режиме в 07.00 (совпадает с мск). К сожалению, КПВВ со стороны отдельных районов Луганской области с 20 октября текущего года остается закрытым. Незаконные вооруженные формирования отказываются обеспечивать осуществление пересечения линии соприкосновения гражданским населением и транспортным средством со своей стороны", — говорится в сообщении киевской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба военной операции силовиков в Facebook.

По данным украинских силовиков, ополченцы неофициально уведомили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, что на сегодняшний день не готовы открыть КПП со своей стороны в связи с техническими обстоятельствами и неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия.

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