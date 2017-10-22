ОСАКА, 22 окт — РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети депутатских мандатов, результаты подсчетов бюллетеней в прямом эфире транслируют все японские телеканалы.

По состоянию на 01.20 понедельника по местному времени (19.20 воскресенья мск), как сообщает телеканал " Асахи-ТВ ", Либерально-демократическая партия получает 281 место из 465. Ее традиционный партнер по коалиции — партия Комэйто — получает 29 мест.

Для внесения изменений в конституцию страны необходимо решение парламента, принятое двумя третями депутатов обеих палат, после чего вопрос выносится на референдум. Две трети мест в нижней палате парламента также достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получает 49 места, а Конституционно-демократическая партия — 51.