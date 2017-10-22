Более 20% японцев проголосовали на парламентских выборах к середине дня

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости, РИА Новости. Явка на проходящих в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии к середине дня составила 21,83%, что на 0,83 процентных пункта ниже аналогичных показателей 2014 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.

В 07.00 по местному времени (01.00 мск) по всей стране открылся 47 тысяч 741 избирательный участок. На большинстве из них голосование продлится до 20.00 (14.00 мск). Однако в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участках, в основном в южных районах страны, может завершиться раньше.

За 465 мест в нижней палате парламента Японии борются 1 тысяча 180 кандидатов. Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто, а также двумя оппозиционными силами — Партией надежды и Конституционно-демократической партией.

Наибольшая активность граждан наблюдается в префектуре Ямагата на северо-западе главного японского острова Хонсю. Наименьшая явка отмечена в префектуре Тиба, которая граничит со столичным округом Токио.

Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — партия Комэйто — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия надежды, согласно опросам, получит менее 57 мест, на которые она рассчитывала в начале предвыборной гонки. Конституционно-демократическая партия, как ожидается, получит около 50 мест.

Впервые в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента принимают участие граждане в возрасте от 18 лет. Ранее к участию в голосовании допускались японцы, достигшие 20 лет.