Выборы в парламент Японии: многие решили отдать голоса заранее

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. В Японии проходит голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента, однако, несмотря на прогнозируемый интерес общественности к нынешним выборам, на избирательных участках в центральном районе третьего по населению японского города Осака немноголюдно.

За первые три часа после открытия избирательного участка в центральном районе города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, отдать свои голоса пришли не более 40 человек. Большинство из них в возрасте после 45 лет.

Ровно в 07.00 воскресенья по местному времени (01.00 мск) по всей стране открылся 47 тысяч 741 избирательный участок. На большинстве из избирательных участков голосование продлится до 8 вечера по местному времени (14.00 мск). Однако в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участках, в основном, в южных районах страны может завершиться ранее указанного времени.

Упадет ли явка из-за тайфуна?

Накануне дня голосования к японским островам вплотную подошел мощный тайфун "Лан". По прогнозам Главного метеорологического агентства Японии, в южных и центральных районах за сутки может выпасть от 400 до 850 миллиметров осадков.

Многие социологи не исключают, что приближение столь мощного циклона может негативно отразиться на явке избирателей в день голосования. Схожего мнения придерживаются и некоторые сотрудники участковых избирательных комиссий.

"Многие люди предпочли отдать свои голоса заранее, зная о приближении тайфуна", — рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель избирательной комиссии на одном из участков в центральном районе Тюо в городе Осака, попросивший указать лишь свою фамилию Моримото.

Он добавил, что "по его наблюдениям, на избирательный участок заранее пришли почти вдвое больше людей чем на предыдущих выборах".

Моримото также напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда из-за проливных дождей, вызванных прохождением тайфуна, явка на выборах в нижнюю палату парламента существенно снижалась. В частности, в 1979 году явка на парламентских выборах в крупных японских городах упала в среднем на 10 процентных пунктов.

Согласно последним данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, досрочно на нынешних выборах проголосовали более 4,3 миллиона человек, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя в ходе парламентских выборов в 2014 году.

Прогнозы



За 465 мест в нижней палате парламента Японии будут бороться 1180 кандидатов. Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто и двумя оппозиционными силами — Партией Надежды и Конституционно-демократической партией.

Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — партия Комэйто — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Ряд опрошенных корреспондентом РИА Новости избирателей подчеркнули, что отдали свои голоса за правящую партию, хотя во многом не согласны с проводимой премьером Синдзо Абэ политикой.

"Полностью (политику правящей партии — ред.) не поддерживаю. Но меня страшит ситуация вокруг КНДР, поэтому проголосовала за ЛДП", — рассказала 47-летняя жительница Осаки.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получит несколько менее 57 мест, на которые она рассчитывала в начале предвыборной гонки. Конституционно-демократическая партия также получит около 50 мест.