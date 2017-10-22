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Выборы в парламент Японии: многие решили отдать голоса заранее

04:4922.10.2017
(обновлено: 05:26 22.10.2017)
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© РИА Новости / Ксения НакаПарламент Японии. Архивное фотоПарламент Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. В Японии проходит голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента, однако, несмотря на прогнозируемый интерес общественности к нынешним выборам, на избирательных участках в центральном районе третьего по населению японского города Осака немноголюдно.

Пленарное заседание нижней палаты парламента Японии. Архивное фото
© AP Photo / Shuji Kajiyama
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За первые три часа после открытия избирательного участка в центральном районе города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, отдать свои голоса пришли не более 40 человек. Большинство из них в возрасте после 45 лет.

Ровно в 07.00 воскресенья по местному времени (01.00 мск) по всей стране открылся 47 тысяч 741 избирательный участок. На большинстве из избирательных участков голосование продлится до 8 вечера по местному времени (14.00 мск). Однако в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участках, в основном, в южных районах страны может завершиться ранее указанного времени.

Упадет ли явка из-за тайфуна?

Накануне дня голосования к японским островам вплотную подошел мощный тайфун "Лан". По прогнозам Главного метеорологического агентства Японии, в южных и центральных районах за сутки может выпасть от 400 до 850 миллиметров осадков.

Многие социологи не исключают, что приближение столь мощного циклона может негативно отразиться на явке избирателей в день голосования. Схожего мнения придерживаются и некоторые сотрудники участковых избирательных комиссий.

"Многие люди предпочли отдать свои голоса заранее, зная о приближении тайфуна", — рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель избирательной комиссии на одном из участков в центральном районе Тюо в городе Осака, попросивший указать лишь свою фамилию Моримото.

Парад в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Он добавил, что "по его наблюдениям, на избирательный участок заранее пришли почти вдвое больше людей чем на предыдущих выборах".

Моримото также напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда из-за проливных дождей, вызванных прохождением тайфуна, явка на выборах в нижнюю палату парламента существенно снижалась. В частности, в 1979 году явка на парламентских выборах в крупных японских городах упала в среднем на 10 процентных пунктов.

Согласно последним данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, досрочно на нынешних выборах проголосовали более 4,3 миллиона человек, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя в ходе парламентских выборов в 2014 году.

Прогнозы

За 465 мест в нижней палате парламента Японии будут бороться 1180 кандидатов. Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто и двумя оппозиционными силами — Партией Надежды и Конституционно-демократической партией.

Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — партия Комэйто — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
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Ряд опрошенных корреспондентом РИА Новости избирателей подчеркнули, что отдали свои голоса за правящую партию, хотя во многом не согласны с проводимой премьером Синдзо Абэ политикой.

"Полностью (политику правящей партии — ред.) не поддерживаю. Но меня страшит ситуация вокруг КНДР, поэтому проголосовала за ЛДП", — рассказала 47-летняя жительница Осаки.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получит несколько менее 57 мест, на которые она рассчитывала в начале предвыборной гонки. Конституционно-демократическая партия также получит около 50 мест.

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