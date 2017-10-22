Выборы в парламент Японии: многие решили отдать голоса заранее

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. В Японии проходит голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента, однако, несмотря на прогнозируемый интерес общественности к нынешним выборам, на избирательных участках в центральном районе третьего по населению японского города Осака немноголюдно.
Ровно в 07.00 воскресенья по местному времени (01.00 мск) по всей стране открылся 47 тысяч 741 избирательный участок. На большинстве из избирательных участков голосование продлится до 8 вечера по местному времени (14.00 мск). Однако в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участках, в основном, в южных районах страны может завершиться ранее указанного времени.
Упадет ли явка из-за тайфуна?
Накануне дня голосования к японским островам вплотную подошел мощный тайфун "Лан". По прогнозам Главного метеорологического агентства Японии, в южных и центральных районах за сутки может выпасть от 400 до 850 миллиметров осадков.
Многие социологи не исключают, что приближение столь мощного циклона может негативно отразиться на явке избирателей в день голосования. Схожего мнения придерживаются и некоторые сотрудники участковых избирательных комиссий.
"Многие люди предпочли отдать свои голоса заранее, зная о приближении тайфуна", — рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель избирательной комиссии на одном из участков в центральном районе Тюо в городе Осака, попросивший указать лишь свою фамилию Моримото.
Моримото также напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда из-за проливных дождей, вызванных прохождением тайфуна, явка на выборах в нижнюю палату парламента существенно снижалась. В частности, в 1979 году явка на парламентских выборах в крупных японских городах упала в среднем на 10 процентных пунктов.
Согласно последним данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, досрочно на нынешних выборах проголосовали более 4,3 миллиона человек, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя в ходе парламентских выборов в 2014 году.
Прогнозы
За 465 мест в нижней палате парламента Японии будут бороться 1180 кандидатов. Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто и двумя оппозиционными силами — Партией Надежды и Конституционно-демократической партией.
Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — партия Комэйто — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.
"Полностью (политику правящей партии — ред.) не поддерживаю. Но меня страшит ситуация вокруг КНДР, поэтому проголосовала за ЛДП", — рассказала 47-летняя жительница Осаки.
Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получит несколько менее 57 мест, на которые она рассчитывала в начале предвыборной гонки. Конституционно-демократическая партия также получит около 50 мест.