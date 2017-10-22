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Правоохранители могут изменить статус второго участника ДТП в Харькове

03:4422.10.2017
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© Фото : группа Харьков City в Facebook ДТП в Харькове. Архивное фотоДТП в Харькове. Архивное фото
© Фото : группа Харьков City в Facebook

ХАРЬКОВ, 22 окт — РИА Новости. Правоохранители назначили ряд экспертиз по делу о ДТП c пятью погибшими, произошедшем 18 октября в Харькове, в результате которых может быть изменен статус второго участника аварии, сообщил начальник главного управления национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

ДТП в Харькове. 18 октября 2017. Архивное фото
© Фото : МВС Украины
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"Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен" — заявил Бех на брифинге в субботу.

Он также отметил, что результаты экспертизы будут не ранее, чем через десять дней, и добавил, что результаты экспертиз, которые выявили опиаты в организме подозреваемой в ДТП водителя Lexus Елены Зайцевой, не повлияют на квалификацию дела.

"Указанный факт лишь отягчает ответственность. Переквалификации статьи не будет. Единственное, что будет уточнено подозрение", — пояснил глава управления.

ДТП в Харькове, 18 октября 2017
© Фото : группа Харьков City в Facebook
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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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