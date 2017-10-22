Во Франции членов ультраправой группировки обвинили в терроризме

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Суд во Франции предъявил обвинения в причастности к терроризму восьми участникам ультраправой организации.

Ранее сообщалось, что десять человек, причастных к крайне правому движению, были задержаны утром во вторник в столичном регионе Франции и в департаменте Буш-дю-Рон. По данным следствия, речь шла о подготовке нападений на политиков и связанные с исламом религиозные учреждения.

Все задержанные, предположительно, были связаны организацией OAS, созданной 21-летним мужчиной по имени Логан Александр Нисен (Logan Alexandre Nisin), который был задержан минувшим летом также по подозрению в подготовке нападения. Из восьми подозреваемых, представших перед судом – трое несовершеннолетние.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в следствии передает, что шестеро подозреваемых были заключены под стражу, еще один фигурант остается под арестом в ожидании дополнительного разбирательства.