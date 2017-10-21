Большинство протестующих у здания Рады перешли в Мариинский парк

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Большинство протестующих у здания Верховной рады Украины переместили свои палатки в Мариинский парк, расположенный неподалеку от здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады. В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс" и "Айдар". Они сидят группами возле своих палаток и беседуют. Рядом в палатках, расположенных в парке, собрались люди в основном в гражданской одежде. Несколько участников акции протеста организовали небольшое представление, они поют и играют на волынке и гитаре. Всего в палаточном городке находятся несколько сотен человек.

Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.