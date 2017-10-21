В Киеве возбудили дело после задержания мужчины с винтовкой у здания Рады

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полиция Киева завела дело в связи с задержанием мужчины с винтовкой и пистолетом возле здания Верховной рады, сообщил в субботу начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что полицейские задержали мужчину, который направлялся на митинг у здания Верховной рады в Киеве с винтовкой и пистолетом.

"Возбуждено уголовное производство по статье 263 УК ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")", — сказал Крищенко на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, задержанный 1993 года рождения, у него также обнаружили радиостанцию. Он сообщил, что правоохранители обнаружили его автомобиль, в котором нашли несколько пустых магазинов.

Крищенко сообщил, что пистолет для стрельбы резиновыми пулями, который изъяли у задержанного, отправят на экспертизу для определения, был ли он переделан, а винтовка — это мощное пневматическое страйкбольное оружие.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.