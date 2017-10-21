В Киеве возбудили дело после задержания мужчины с винтовкой у здания Рады

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полиция Киева завела дело в связи с задержанием мужчины с винтовкой и пистолетом возле здания Верховной рады, сообщил в субботу начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
"Возбуждено уголовное производство по статье 263 УК ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")", — сказал Крищенко на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, задержанный 1993 года рождения, у него также обнаружили радиостанцию. Он сообщил, что правоохранители обнаружили его автомобиль, в котором нашли несколько пустых магазинов.
Крищенко сообщил, что пистолет для стрельбы резиновыми пулями, который изъяли у задержанного, отправят на экспертизу для определения, был ли он переделан, а винтовка — это мощное пневматическое страйкбольное оружие.
В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.