МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Восьмилетняя девочка, изъятая из российской семьи в Эстонии, вернулась к родителям, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Адвокат Виолетта Волкова в июле сообщила, что из семьи граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, которые проживают в Таллине, изъяли их восьмилетнюю дочь Изабеллу. Юрист пояснила, что 11 июля, за три дня до планируемого отъезда семьи в Москву, ювенальные службы Эстонии забрали девочку по решению суда. По словам Волковой, формальной причиной изъятия ребенка стало то, что в квартире семьи давно не было ремонта, а также, по мнению эстонских властей, девочке вредил запах сигаретного дыма.

"Органы опеки Эстонии 21 октября вернули восьмилетнюю девочку родителям – россиянам Анатолию Газаряну и Анне Михайловой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузнецова незамедлительно связалась с посольством России в Эстонии, когда узнала о случившемся. Выяснилось, что ребенок был изъят по решению суда до середины октября, после чего должно было состояться заседание органов опеки для вынесения окончательного решения по дальнейшей судьбе девочки. В аппарат уполномоченного на протяжении этих месяцев поступала оперативная информация из посольства и МИД РФ об оказании семье помощи.

Ранее сенатор Елена Мизулина сообщила журналистам, что намерена направить запрос в МИД РФ относительно ситуации с изъятием ребенка у российской семьи в Эстонии. Она подчеркнула, что в соответствии с Конституцией РФ и международными обязательствами Россия обязана защищать своих граждан, находящихся за рубежом.