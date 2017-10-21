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Странные выборы в Японии: две новорожденные партии и старая как фаворит

15:1021.10.2017
(обновлено: 15:45 21.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город. архивное фотоЖители Токио на одной из улиц город. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 21 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Выборы депутатов нижней палаты парламента пройдут в воскресенье в Японии, борьба за 465 мест развернется между 1180 кандидатами. Несмотря на прогнозируемый результат, интерес к этим выборам в обществе велик.

За месяц до выборов

Вопрос о победителе не станет главной интригой выборов — прогнозируемым лидером гонки является правящая коалиция Либерально-демократической партии во главе с нынешним премьером страны Синдзо Абэ и партии Комэйто. Тем не менее, интерес к выборам очень высок. Согласно проведенным перед выборами опросам, в частности, исследованию, проведенному агентством Киодо, интерес к предстоящим выборам испытывают 77,6% респондентов. Это на 6,9 процентных пункта выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году.

Недавноназначенный министр экономики и фискальной политики Японии Тосимицу Мотэги прибывает в резиденцию премьер-министра к началу заседания. 3 августа 2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
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Подтверждением этого интереса являются и данные по проголосовавшим досрочно: их в полтора раза больше, чем 3 года назад — более 4 миллионов человек.

Высокий интерес к выборам объясняется драматичным и неожиданным не только для избирателей, но подчас и для основных участников предвыборной гонки стремительным развитием событий в предшествовавший выборам месяц.

В сентябре Синдзо Абэ, стремясь использовать выгодное распределение сил на политической арене — постепенное повышение рейтинга правительства после формирования нового кабинета в начале августа и слабость своего главного оппонента в парламенте Демократической партии на фоне серии скандалов и отсутствия единства в ее рядах, анонсировал пресс-конференцию, на которой обещал объявить о своем намерении распустить нижнюю палату парламента.

Это и должно было стать главным событием 25 сентября. Однако за несколько часов до выступления Абэ губернатор Токио Юрико Коикэ, за последние два года дважды одержавшая победу над своими бывшими соратниками по Либерально-демократической партии, объявила о создании своей Партии Надежды, которая намерена бороться за места в парламенте. По словам Коикэ, ее партия объединяет "консерваторов, выступающих за реформы".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его кабинет министров на заседании парламента в Токио. 28 сентября 2017
© REUTERS / Toru Hanai
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Буквально на следующий день лидер Демократической партии Сэйдзи Маэхара заявил о том, что депутаты от его партии будут баллотироваться от Партии Надежды. Как выяснилось впоследствии, Маэхара недооценил жесткость Коикэ в том, что касается отбора кандидатов. Она заявила, что вовсе не намерена собирать под своими знаменами всех подряд, а тем демократам, кто отметился во власти в годы правления Демократической партии в 2009-2012 годах, сказала твердое "нет".

Отвергнутые демократы быстро оправились, осудили своего лидера Маэхару за ренегатство и срочно образовали свою Конституционно-демократическую партию во главе с Юкио Эдано. Он был генеральным секретарем правительства во время землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году и стал узнаваемой фигурой в мире после многократных ежедневных пресс-конференций, в которых старался донести до населения информацию о последствиях стихийного бедствия и о ситуации на АЭС. Из-за его постоянного, почти круглосуточного присутствия на экране в западных СМИ его окрестили Джеком Бауэром — героем популярного сериала "24 часа", который за сутки спасает страну от неминуемой катастрофы.

Прогнозы

Согласно последним опросам общественного мнения, Либерально-демократическая партия вместе с партией Комэйто могут получить около двух третей мест в нижней палате. Этого достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Прогнозируется, что Партия Надежды получит несколько менее 57 мест, на которые она рассчитывала в начале предвыборной гонки, Конституционно-демократическая партия также получит около 50 мест.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает нижнюю палату Парламента после объявления о роспуске. 27 сентября 2017
© REUTERS / Toru Hanai
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Таким образом, главной интригой становится то, какая из двух партий станет главной оппозиционной силой. Партия Надежды сначала показывала лучшие результаты, чем конституционные демократы, однако потом сбавила скорость и может прийти к финишу третьей. Однако даже такой результат можно будет считать победой, если учитывать, что в отличие от Конституционно-демократической партии у нее в обойме пока не так много опытных и узнаваемых политиков, кроме самого губернатора, а самой партии нет еще и месяца от рождения.

Если Партия Надежды сможет занять уверенные позиции в парламенте, это создаст теоретическую возможность выдвижения Юрико Коикэ как лидера партии на должность премьер-министра страны — разумеется, при условии победы ее партии на следующих выборах в нижнюю палату парламента.

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